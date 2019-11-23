"سوريا الديمقراطية": 10 قتلى في تفجير سيارة نفذه موالون لتركيا

قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن مرتزقة مدعومين من تركيا هم من نفذوا تفجير السيارة المفخخة التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين السبت في مدينة تل أبيض السورية على الحدود التركية.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر: "بعد طرد أغلب الأكراد ونهب كل المتاجر والمنازل تقريبا في هذا الحي الكردي من تل أبيض يحاول مرتزقة مدعومون من تركيا الآن تهجير باقي السكان الأكراد من خلال تفجيرات عشوائية في المناطق المدنية".

وأظهرت لقطات فيديو نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أضرارا جسيمة بشارع رئيسي في تل أبيض بسبب الانفجار.

Advertisements

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 4 مدنيين من عائلة واحدة من بين قتلى الانفجار الذي ألقى المجلس المحلي وسكان بالمسؤولية فيه على وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني.

ووقعت مرارا تفجيرات بسيارات ملغومة في مناطق مدنية مزدحمة في بلدات أغلب سكانها من العرب قرب الحدود مع تركيا التي تخضع لسيطرة قوات مدعومة من تركيا.



وتقول القوات التي يقودها الأكراد: "إن مقاتليها يخوضون حرب عصابات مع القوات التركية لكنها تنفي استهداف مدنيين".

وكانت تل أبيض إحدى مدينتين شهدتا أعنف معارك عندما شنت أنقرة عملية عسكرية عبر الحدود في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاستهداف وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال شرق سوريا.