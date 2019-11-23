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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قمة يابانية كورية جنوبية الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
قال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، إن "اليابان وكوريا الجنوبية اتفقتا على عقد قمة الشهر المقبل، في عودة لمحادثات شائكة عن الماضي المؤلم في سنوات الحرب والذي تسبب في توتر شديد في العلاقات بينهما". ولم يبد أي من الجانبين مؤشرات تذكر على تغير في موقفه من القضية التي تعود لوقت استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. وأدلى المسؤول الياباني بالتصريحات بعد لقاء جمع وزير خارجية بلاده بنظيرته الكورية الجنوبية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة ناغويا في وسط اليابان.
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