مقتل 9 بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

قتل 9 أشخاص، نصفهم من المدنيين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض، التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن "تفجيراً بسيارة مفخخة في حي الصناعة في مدينة تل أبيض أودى بحياة 4 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان، و5 آخرين لم تتضح هويتهم" وما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين. وأسفر التفجير عن إصابة نحو 22 شخصاً بجروح، بينهم حالات خطرة، وفق المصدر ذاته. سيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها إثر هجوم أطلقته في التاسع من أكتوبر(تشرين الأول) واستمر أسابيع عدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض شمال محافظة الرقة ورأس العين شمال محافظة الحسكة. ومنذ سيطرة القوات التركية عليها، تشهد تلك المنطقة تفجيرات عدة بالسيارات المفخخة من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وفي مدينة تل أبيض وحدها، قتل 8 أشخاص في العاشر من نوفمبر(تشرين الثاني) و13 شخصاً في الثالث من الشهر ذاته في تفجيرين بسيارتين مفخختين. وعلقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 أكتوبر(تشرين الأول) بعد وساطة أمريكية ثم اتفاق مع روسيا نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها. وبرغم تعليق الهجوم، تخوض القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ أسابيع معارك مع قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلون الأكراد، جنوب المنطقة التي سيطرت عليها. وتمكنت من السيطرة على بلدات وقرى أخرى، بحسب المرصد السوري، عبر سياسة القضم التدريجي لمناطق سيطرة المقاتلين الأكراد. وتسعى تركيا إلى إقامة "منطقة آمنة" تعيد اليها جزءاً كبيراً من 3 ملايين لاجئ سوري لديها.

