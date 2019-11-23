شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث يكشف عن الشخصية التي سيروج لها الإخوان بعد سقوط شعبية أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 أنقرة كوالالمبور - الخليج 365 كشف الباحث السياسي، فهد ديباجي، عن الشخصية التي سيروج لها الإخوان بعد سقوط شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Advertisements وكتب ديباجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بعد انكشاف حقيقته و إهتزاز وسقوط شعبية أردوغان". ومضى" انتظروا الترويج لخليفة الإخوان الجديد مهاتير محمد باني نهضة الإخوان القادم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باحث يكشف عن الشخصية التي سيروج لها الإخوان بعد سقوط شعبية أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.