شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي يتفقد قوات بلاده في العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بغداد)

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم (السبت) إلى العراق في زيارة غير معلنة مسبقا، يتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وهي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أمريكي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترمب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.

وتأتي زيارة بنس الذي لم يكشف جدول زيارته، في خضم احتجاجات واسعة يشهدها العراق منذ قرابة شهرين، للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة.