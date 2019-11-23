شكرا لقرائتكم الجبير: سياسة استرضاء هتلر لن تفلح مع النظام الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، من استرضاء المجتمع الدولي للنظام الإيراني وتكرار محاولة المجتمع الدولي في الماضي من التعامل بطريقة خاطئة مع هتلر.

ونوه الجبير، على هامش مؤتمر حوار المنامة، إلى النهج الإيراني القائم على تصدير الثورة والاعتداء على البعثات الدبلوماسية والعبث بحرية الملاحة العالمية.

وقال الجبير: "إيران يجب أن تفهم أن العالم يقف متحدا ضدها.. العالم يجب أن يتحد ضد إيران ويبعث لها برسالة واضحة أن سلوكها غير مقبول.. قتل الدبلوماسيين، تفجير السفارات، تأجيج الطائفية، التدخل في شؤون الدول ليس مقبولا، لذلك إذا ما أردنا منطقة مستقرة ينبغي أن يتحد الجميع وتوضيح أن سلوك الإيرانيين لن يكون مقبولا".

وأضاف: "عندما قدم وزير الخارجية الإيراني ضمانات لبريطانيا وحكومة جبل طارق بأن ناقلة النفط الإيرانية لن تفرغ حمولتها في سوريا ثم تقوم السفينة في النهاية بإيصال الشحنة إلى سوريا يكون لدينا مشكلتان هنا: أن الوزير الإيراني مخادع وهو أمر مريب.. أو أن وزير الخارجية لا يعلم نوايا حكومته وهو أمر أسوأ، لذا فإن سياسة الاسترضاء مع هتلر لن تفلح مع النظام الإيراني".