العفو الدولية: نحث المجتمع الدولي على محاسبة سلطات إيران لقتلها المحتجين

حثت منظمة "العفو الدولية" ​المجتمع الدولي​ على محاسبة سلطات ​إيران​ لقتلها ​المحتجين​، مشيرة الى ان "هناك تقارير موثوقة عن مقتل 115 محتجا إيرانيا على يد قوات الأمن".

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