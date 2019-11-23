بوتين دعا الحزب الحاكم في روسيا إلى تحمل مسؤولياته

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حزب "روسيا الموحدة" الحاكم الذي يعقد مؤتمراً السبت إلى تحمل مسؤولياته و"الاستجابة لمشاكل الناس" ليكون من جديد قادرا على تحقيق انتصارات في ظلّ تعثره جراء تراجع شعبيته ونكسات انتخابية لحقت به.
وخلال المؤتمر في "مركز معارض عموم روسيا" حضّ بوتين المندوبين على "إيجاد حلول ومعالجة القضايا الملحة بأنفسكم دون انتظار" تعليمات من الكرملين، مضيفاً "حاولوا أن تجدوا حلولاً للمشاكل بأنفسكم". وذكر على سبيل المثال قضايا مثل المستشفيات الرديئة والمدارس التي تعاني من فائض في عدد العاملين بها.
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