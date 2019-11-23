وزير الخارجية الصينية: أميركا هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم

أعلن وزير الخارجية ​الصين​ي ​وانغ يي​ أن ​الولايات المتحدة​ هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم. ولفت الوزير الصيني، خلال اجتماع مع نظيره الهولندي على هامش أشغال اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول العشرين في اليابان، إلى أن السياسيين الأميركيين يشوهون سمعة الصين في العالم دون تقديم أدلة، ويستخدمون أدوات السياسة التي تملكها الدولة للحد من المصالح المشروعة للشركات الصينية.

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