وزير الطاقة الروسي: إيران طلبت قرضاً من روسيا قيمته 2 مليار دولار

أكد وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​، أن ​إيران​ طلبت من موسكو، قرضا آخر قيمته 2 مليار دولار لتحقيق عدد من المشاريع والمشتريات، ليرفع ذلك مجموع القروض المطلوبة إلى 5 مليارات دولار.

وأشار نوفاك إلى أنهم "طلبوا حقا قروضا لعدد من المشاريع الحكومية"، لافتاً إلى أن "وزارة المالية (الروسية) تدرس هذه المسألة"، موضحاً أن "المشاريع (الإيرانية) تشمل إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات الطاقة الكهرومائية والسكك الحديدية وشراء عربات المترو. (المبلغ المطلوب للقرض الجديد) حوالي 2 مليار دولار".

ووفقا له، "مع الأخذ في الاعتبار القرارات السابقة بشأن منح القروض لإيران، يمكن أن يصل المبلغ الإجمالي للقروض حوالي 5 مليارات دولار".