أ ف ب: بنس لن يلتقي قادة سياسيين عراقيين خلال زيارته

أفاد مسؤولون عراقيون لوكالة |فرانس برس" السبت أن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ الذي يتفقد اليوم قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، لن يلتقي أيا من القادة السياسيين ​العراق​يين.

وأكد مسؤولان عراقيان أن بنس الذي وصل اليوم في زيارة غير معلنة مسبقا، وتأتي في خضم حركة احتجاجية واسعة ضد السلطة السياسية في العراق، تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

