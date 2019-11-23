النشرة: المجموعات المسلحة جددت استهدافها للمدنيين بمدينة حلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "المجموعات المسلحة جددت استهدافها للمدنيين في مدينة حلب واستهدفت مشروع 3000 شقة السكني بحي الحمدانية ومنطقة منيان على أطراف حي حلب الجديدة بالقذائف الصاروخية ما أسفر عن وقوع أضرار مادية". الى ذلك دارت اشتباكات عنيفة بين ​الجيش السوري​ والفصائل المسلحة على جبهتي ​المنصورة​ والبحوث العلمية غربي المدينة.

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