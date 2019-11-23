نقابة اصحاب محطات المحروقات نبهت من استخدام اسم النقابة من دون اذنها

نبهت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي نصري البراكس جميع من يستعملون اسم النقابة من دون إستئذانها من مخاطر هذا العمل الخارج عن القانون.

كما أعلنت النقابة انها غير معنية بأي تحرك لم تدع اليه بنفسها وان جميع مواقفها وتحركاتها تعلنها جهارةً وبموجب بيانات رسمية تصدر عنها وموقعة منها. وكد النقابة انها لم توفر جهداً أو وسيلة منذ ثلاثة اشهر لرفع الظلم عن اصحاب المحطات ولايجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها والخسائر الفادحة التي يتكبدونها، وانها مستمرة على هذا المنوال دون كلل وبالتنسيق مع جميع اصحاب المحطات في لبنان للوصول الى الحل المنشود.

وأكدت ان الحل لن يأتي الا من خلال المسؤولين في الدولة وان لغة الحوار معهم هي الوحيدة الكفيلة لايجاد الحلول المناسبة، اما قطع سبل التواصل معهم لن يجلب الا المردود السلبي لاصحاب المحطات وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وشددت على ان "أي شأن يخصها ويتعلق بمصالح المحطات يعلن عنه فقط نقيبها المخول قانوناً لوحده النطق بإسمها".