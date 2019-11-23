المحامية مرهج: شكلنا منذ بدء الثورة مجموعة "كلمة حق" ومطلبنا اليوم هو لا وزراء بجنسيات غير لبنانية

أعلنت المحامية سندريللا مرهج أنه "منذ بدء ثورة ​لبنان​ 2019 بعنوان "لبنان" ينتفض نحن مجموعة "كلمة حق" تضم شابات وشبانا من مختلف ​الطوائف​ والمحافظات اللبنانية ومن كافة الاختصاصات، تحركنا في الساحات العامة حاملين راية العلم اللبناني، هاتفين ما يرضي ضميرنا".

وأوضحت انه "تحركنا أيضا كلّ من ضمن موقعه وعمله بكتابات وبيانات و​مقالات​ وذلك بسلمية دون أي تبجّح إعلامي وأصدرنا بيانا في 29 تشرين الأول بعنوان "من قلب ​الثورة​" فصّلنا فيه خارطة الطريق لتحقيق مجمل المطالب الشعبية".

وعن الأخذ والرد بموضوع تشكيل وتأليف الحكومة، أعلنت ان "مطلبنا الأساسي اليوم اليوم بهذا السياق هو لا وزراء بجنسيات غير لبنانية حفاظا على سيادة الحكومة، وسيكون لنا مواكبة لكل من المطالب الشعبية وأداء ​السلطة​ بموضوع الآليات الدستورية الواجبة للسير قدما نحو النهوض بلبنان أفضل"، وأوضحت ان " مجموعة "كلمة حق" ستكون من ضمن المجموعات التي ستطالب لاحقا لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون".