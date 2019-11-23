الحريري التقت قنصلي مصر السابق والجديد في لبنان

استقبلت رئيسة كلتة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​، في مجدليون، القنصل العام في سفارة ​جمهورية مصر​ العربية في لبنان جواد سامي مودعاً، لمناسبة انتهاء مهامه ورافقه القنصل الجديد أحمد إمام في زيارة بروتوكولية.

وأثنت الحريري على جهود القنصل سامي ودوره في تعزيز وتمتين العلاقات المصرية اللبنانية، منوهة بما ارساه من حضور مميز وناشط للدبلوماسية المصرية في لبنان.

وهنأت الحريري القنصل الجديد أحمد إمام بتسلمه مهامه، متمنية له التوفيق وكان اللقاء مناسبة للبحث في العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة وقضايا ذات اهتمام مشترك.