بو عاصي: لقب مواطن حر أشرف الألقاب

اشار عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "التقيت اليوم في محطة القطار في مدينة نانت في ​فرنسا​ برجل وزوجته ينتظران دورهما لشراء تذكرة، إنه ​جان مارك إيرولت​ الذي انتخب نائبا لما يقارب الربع قرن ورئيسا لبلدية نانت فجعل منها إحدى أجمل وانجح مدن فرنسا، وتولى حقيبة ​وزارة الخارجية​ قبل ان يصبح بعدها رئيسا للوزراء"، مضيفا:"قلت له بصداقة ومودة ان تواضعه شيمة الكبار وفخر لمدينته وبلده ويبقى لقب "مواطن حر" أشرف الألقاب على الإطلاق".

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