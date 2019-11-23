النشرة: توقيف مطلوب بمذكرة توقيف غيابية في الطيبة

افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأن "دورية من مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت المدعو (ح ع) في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون وهو مطلوب بمذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم محاولة قتل.
وقد تم تسليم الموقوف إلى مخفر قوى الأمن في العديسة للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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