النشرة: توقيف مطلوب بمذكرة توقيف غيابية في الطيبة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ أوقفت المدعو (ح ع) في بلدة ​الطيبة​ قضاء مرجعيون وهو مطلوب بمذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ بجرم ​محاولة قتل​.

وقد تم تسليم الموقوف إلى مخفر ​قوى الأمن​ في ​العديسة​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقه.