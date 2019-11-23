تيمور جنبلاط: لحكومة تقنية جديدة تكون من الكفاءات وتلاقي تطلعات الشباب

حيا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ "​الشباب اللبناني​ الذي عكس مشهدا حضاريا مدنيا في ​ساحة الشهداء​، مقابل المشهد الكئيب وغير المكتمل للدولة، الامر الذي يدفع الى التعجيل في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لقيام حكومة تقنية جديدة تكون من الكفاءات وتلاقي تطلعات الشباب اللبناني وتلبي حاجاته ومطالبه المحقة".

واذ شدد جنبلاط على "اهمية وحدة الصف والكلمة في الظروف القاسية التي يمر بها الوطن"، رأى ان "التحدي الاساسي اليوم يكمن في الحفاظ على الاقتصاد والحد من خطر الانهيار، لتجنيب اللبنانيين، ولا سيما الفقراء منهم الخيارات الاجتماعية والاقتصادية المؤلمة".

كلام النائب جنبلاط جاء خلال استقبالاته الاسبوعية في قصر المختارة، حيث زارته وفود مناطقية اجتماعية واهلية وشبابية وحزبية، تقدمها رجال دين وفاعليات ووجهاء ومجالس بلدية واختيارية، للاعراب عن " ثقتها ب​سياسة​ ونهج دار المختارة حيال الظروف التي يمر بها لبنان، وتأييد توجهاتها الوطنية"، بحضور وزيري التربية والتعليم العالي والصناعة في حكومة تصريف الاعمال اكرم شهيب ووائل ابو فاعور، النائبين بلال عبدالله وهادي ابو الحسن، النائب السابق علاء ترو، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.