افادت قناة "سكاي نيوز" عن "تأجيل جلسة ​البرلمان العراقي​ الى الاثنين المقبل"، مشيرة الى ان "كتلة تحالف القوى في العراق علقت حضورها لجلسات البرلمان باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة". من جهة اخرى اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية ان "المباحثات العراقية مع نائب الرئيس الأميركي ستبحث العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والتطورات في العراق".

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