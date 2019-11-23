بنس أكد لعبد المهدي التزام واشنطن بسيادة العراق وعبّر عن قلقه من نفوذ إيران

نقلت وكالة "رويترز" عن نائب الرئيس الاميركي ​مايك بنس​ تأكيده لرئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ التزام ​واشنطن​ بسيادة العراق وعبّر عن قلقه من نفوذ ​إيران​. وكان بنس قد تفقد اليوم قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة ​الأنبار​ بغرب البلاد،ولم يلتق أيا من القادة السياسيين العراقيين فيما اجرى اتصالا هاتفيا بعبد المهدي.

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