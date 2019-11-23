وزارة المالية تفتتح غدًا معرض التراث المصري والحرف اليدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، إنه سيتم غدًا الأحد افتتاح "معرض التراث المصري والحرف اليدوية"، بالتعاون مع وزارة السياحة «الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة» بمقرها في مدينة نصر، خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 28 نوفمبر الجاري.

وأضاف البيان إن المعرض جاء لتلبية احتياجات العاملين، بأسعار تنافسية وجودة عالية، تشجيعًا للمنتجات المصرية، وذلك تحت رعاية محمد معيط وزير المالية.

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وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، في البيان إن هذا المعرض يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تُنظمها وزارة المالية بصفة دورية، لتوفير احتياجات العاملين بها والمصالح والجهات التابعة لها.

ويعد المعرض منفذًا جيدًا لأبناء المدن الحدودية المشاركين من شتى المحافظات "حلايب وشلاتين، وسيوة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسكندرية، وسوهاج"، لعرض منتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة، يأتي ذلك تزامنًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية.

وأضافت داليا فؤاد أن السلع المعروضة تتمتع بجودة مصرية أصيلة، وأبرزها: المفروشات القطنية، والكليم اليدوي، والمصنوعات الجلدية، والتمور، وزيت الزيتون، والإكسسورات اليدوية، والزجاج المعشق، والمشغولات النحاسية، والبراويز، والمنتجات الخيامية، والتوابل الأسطوانية، الخزف والفخار، والملح الصخري، والمفارش، ومشغولات كورشيه، ومنتجات الخوص.