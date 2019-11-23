أكدت وزيرة التنمية الدولية البارونة إليزابيث سوج، أن المملكة المتحدة تريد أن تكون الشريك المفضل للدول الأفريقية والمستثمر الذي له الأثر الأكبر.
وقالت سوج فى بيان صحفي اليوم السبت حصلت الوفد على نسخة منه، ان مشاركتها الحالية في منتدى الاستثمار الإفريقي بمصر توضح أن نجاح إفريقيا يهم المملكة المتحدة.
وأضافت انها تتطلع إلى مقابلة نظرائها المصريين ومناقشة شراكتنا المتنامية مع أفريقيا، والتي سنبنيعليها في قمة الاستثمار البريطانية في لندن العام المقبل.
وذكرت السفارة ان زيارة البارونة سوج الى القاهرة للمشاركة فى المنتدى تؤكد التزام المملكة المتحدة بالاستثمار في مستقبل أفريقيا.
واشارت الى ان لندن سوف تستضيف قمة الاستثمار الإفريقية في يناير 2020، وستجمع القمة قادة السياسة والأعمال في إفريقيا، مع المستثمرينالبريطانيين والمؤسسات الدولية.
وستؤمّن "قمة لندن" صفقات استثمارية، وتوفر فرص العمل من خلال شراكات جديدة، وتوضح عرض المملكة المتحدة الفريد لأفريقيا.
وأوضحت أن مدينة لندن هي البوابة المالية العالمية للاستثمار والخبرة وستضمن المملكة المتحدة أن تكون استثماراتنا مستدامة وتأخذ بعين الاعتبار تأثيرات المناخ ، وتدعم الانتقال العالمي إلى أشكال أنظف من الطاقة.
واشارت السفارة الى ان المملكة المتحدة تعد أيضًا شريكًا استراتيجيًا مع الحكومة المصرية في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا ، والذي سيعقد في ديسمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر سوج: بريطانيا ملتزمة بالاستثمار في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.