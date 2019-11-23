سوج: بريطانيا ملتزمة بالاستثمار في أفريقيا

أكدت وزيرة التنمية الدولية البارونة إليزابيث سوج، أن المملكة المتحدة تريد أن تكون الشريك المفضل للدول الأفريقية والمستثمر الذي له الأثر الأكبر.

وقالت سوج فى بيان صحفي اليوم السبت حصلت الوفد على نسخة منه، ان مشاركتها الحالية في منتدى الاستثمار الإفريقي بمصر توضح أن نجاح إفريقيا يهم المملكة المتحدة.

وأضافت انها تتطلع إلى مقابلة نظرائها المصريين ومناقشة شراكتنا المتنامية مع أفريقيا، والتي سنبني

عليها في قمة الاستثمار البريطانية في لندن العام المقبل.

وذكرت السفارة ان زيارة البارونة سوج الى القاهرة للمشاركة فى المنتدى تؤكد التزام المملكة المتحدة بالاستثمار في مستقبل أفريقيا.

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واشارت الى ان لندن سوف تستضيف قمة الاستثمار الإفريقية في يناير 2020، وستجمع القمة قادة السياسة والأعمال في إفريقيا، مع المستثمرين

البريطانيين والمؤسسات الدولية.

وستؤمّن "قمة لندن" صفقات استثمارية، وتوفر فرص العمل من خلال شراكات جديدة، وتوضح عرض المملكة المتحدة الفريد لأفريقيا.

وأوضحت أن مدينة لندن هي البوابة المالية العالمية للاستثمار والخبرة وستضمن المملكة المتحدة أن تكون استثماراتنا مستدامة وتأخذ بعين الاعتبار تأثيرات المناخ ، وتدعم الانتقال العالمي إلى أشكال أنظف من الطاقة.

واشارت السفارة الى ان المملكة المتحدة تعد أيضًا شريكًا استراتيجيًا مع الحكومة المصرية في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا ، والذي سيعقد في ديسمبر 2019.