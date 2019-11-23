قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري: سنرد بحزم على أي بلد يثبت تورطه

بالتدخل في شؤوننا الداخلية ودعم أعمال التخريب، حسبما أفادت وكالة أبناء سبوتنيك.

نقل التلفزيون الإيراني عن جهانجيري اليوم السبت "سنرد بحزم على أي بلد يثبت تورطه

بالتدخل في شؤوننا الداخلية ودعم أعمال التخريب في البلاد"، مضيفا "لن تكون هذه البلدان مستقرة ولن ندعها مستقرة إذا ثبت تدخلها في شؤوننا الداخلية".

وتابع جهانجيري " الحكومة تقدر مطالب الشعب وتسمعه من الصميم وتطمأن الشعب بانها سوف تحمي مطالبه بقوة"، كما أكد "البنك المركزي الإيراني يمر بأفضل مراحله من حيث حجم الاحتياطي من النقد والعملات الأجنبية ولن يكون هناك غلاء حتى نهاية العام الحالي وليس مسموح لأي مؤسسة بأن ترفع قيمة أي شيء بناء على غلاء أسعار البنزين".