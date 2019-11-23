رسالة من اليمن إلى الأمم المتحدة بعد قرار دبلوماسي إيراني

وجهت البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بإدانة تصرفات إيران تجاه اليمن، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وطالبت البعثة في الرسالة مجلس الأمن الدولي بـ"إدانة تصرف النظام الإيراني الذي اعتبرته خرقا لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216".
وبحسب موقع "سبأ نت"، تأتي الرسالة في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية اليمنية عقب إصدار بيانها الذينددت فيه بقيام إيران بـ"الاعتراف بممثل مليشيا الحوثي سفيرا لديها وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية".
وجاء في الرسالة "الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعىمواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية".
وكان محمد عبد الله الحضرمي نائب وزير الخارجية اليمني أكد في حوار سابق مع وكالة "سبوتنيك" أنه لا يحق لإيران اعتماد سفير تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لديها، مشددا على أن ذلك لا يصلح وفق القانون الدولي.
وقال الحضرمي: "لا يمكن الاعتراف بسفير من ميليشيات، هذه مسألة تعتمد على إعلان دولة، ومن يعترف بالدولة وبرتوكولات وغيرها، فلا يمكن لدولة تدخل في تمرد أو انقلاب وتفاوض الآن في مسار سلام وتحت الفصل السابع في مجلس الأمن أن ترسل سفير".
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