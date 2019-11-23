نائب الرئيس الأمريكي يصل العراق في زيارة مفاجئة

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم /السبت/ إلى العاصمة العراقية "بغداد" في زيارة لم يعلن عنها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت قناة (السومرية نيوز) بأن بنس سيزور القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد بالعراق.. ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل.

لم يعلن عنها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأفادت قناة (السومرية نيوز) بأن بنس سيزور القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد بالعراق.. ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل.

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