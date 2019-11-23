الرئيس السابق لإدارة الكرملين: هذا سبب اختيار يلتسين لبوتين

قال فالنتين يوماشيف الرئيس السابق لإدارة الكرملين، إن بوريس يلتسين، اختار فلاديمير بوتين خلفا له في عام 1999، لأنه رأى فيه الشخصية القادرة على مواصلة الإصلاحات الليبرالية في روسيا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف يوماشيف في مقابلة تلفزيونية: "كان من المهم بالنسبة

ليلتسين، أن يكون بوتين من جيل مختلف، ممن لم تتكون شخصيتهم القيادية في العهد السوفيتي".

وتابع يوماشيف القول: "كان يهم يلتسين في المقام الأول، شخصية وطباع خليفته، وقد رأى في بوتين رجلا صلب

النواة، يمكنه اتخاذ القرارات الصحيحة ومواصلة الإصلاحات الليبرالية."

وأوضح يوماشيف أن يلتسين استقال قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، "حتى يتمكن بوتين من الحصول على بداية قوية في مقارعة بريماكوف ولوجكوف، وضمان فرصة لضمان أكبر للفوز في الانتخابات".

وشغل فالنتين يوماشيف، منصب رئيس إدارة الكرملين في الفترة من 11 مارس 1997 إلى 7 ديسمبر 1998.