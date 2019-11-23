ذكرت صحيفة "لوموند"، أن فرنسا أصبحت لأول مرة منذ عام 2015، الدولة الأولى في أوروبا من حيث عدد طالبي اللجوء إليها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفسرت الصحيفة، هذا "الشذوذ الإحصائي"، بأن فرنسا أخذت تقبل الطلبات المقدمة
وفي أوج أزمة الهجرة، تلقت فرنسا 80075 طلب لجوء،بينما كان هذا المؤشر في ألمانيا 890 ألف طلب.
ونقلا عن مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية، ذكرت الصحيفة أنه اعتبارا من 17 نوفمبر الجاري، تم تسجيل 120900 طلب لجوء في فرنسا، مقارنة بـ119900 في ألمانيا، فيما تلقت ألمانيا في العام الماضي 184 ألف طلب، وفرنسا 123 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر لوموند: فرنسا الأولى أوروبيًا في عدد طالبي اللجوء إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.