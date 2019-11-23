مقتل متظاهر في بغداد والاحتجاجات تتواصل في مدن عدة

قتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في بغداد، اليوم السبت، وأصيب العشرات بجروح فيما تتواصل الاحتجاجات في مناطق ومدن عراقية مختلفة للمطالبة بمجاربة الفساد وإجراء إصلاحات واسعة وتحسين الظروف المعييشية.

وأشارت المصادر إلى "مقتل متظاهر على جسر الأحرار"، وهو أحد ثلاثة جسور في العاصمة العراقية مقطوعة بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن 17 شخصا آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصا هم 32 متظاهرا و13 عنصرا من قوات الأمن، في مواجهات في مدينة كربلاء ليل الجمعة السبت.

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