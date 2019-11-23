الاستخبارات العراقية تعتقل خلية لـ "داعش" غربي بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت بأن جهاز الاستخبارات العراقي تمكن من اعتقال خلية تضم 17من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار غربي بغداد. اقرأ أيضاً...العراق.. مقتل 14 عنصراً من "داعش" في عملية أمنية بكركوك وقالت المصادر إن "شعبة الاستخبارات العسكرية في القوات العراقية في محافظة الأنبار وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اعتقال17 عنصراً كانوا يشكلون مجاميع صغيرة في مناطق الصقلاوية والفلوجة بالأنبار".

وأضافت أن المعتقلين كانوا مطلوبين وفق قانون الإرهاب.

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