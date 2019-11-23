كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيارة مفاجئة لنائب ترامب إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أجرى زيارة مفاجئة إلى العاصمة بغداد.

وبحسب الوكالة الروسية، أكد مصدر سياسي عراقي، أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وصل إلى العاصمة بغداد، للقاء القادة العراقيين، وزيارة القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد.

وفي سياق آخر، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن إيران أكبر راعية للإرهاب في العالم عبر دعم حلفائها في الشرق الأوسط وتخطيطها لهجمات في دول أوروبية، مضيفا: أننا حاسبنا روسيا على محاولاتها رسم الحدود كتدخلها في أوكرانيا.

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وأضاف "بنس"، خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، "أننا واجهنا الإرهاب المتطرف في العراق وسوريا وخلافة داعش تفككت تماما، وحان الوقت لأن يوقف حلفاؤنا الأوروبيون عرقلتهم العقوبات الأمريكية على إيران وأن ينسحبوا من الاتفاق النووي".

وأوضح أن إيران تدعم حزب الله وحماس وتزعزع الاستقرار بالمنطقة، داعيا أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي والانضمام إلى أمريكا.