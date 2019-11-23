كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: 500 جندي ما زالوا في سوريا للتصدي لخطر داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن 500 جندي ما زالوا في سوريا للتصدي لخطر تنظيم داعش، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن خططها الرامية في تعزيز وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، من أجل منع إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) من الوصول إلى حقول النفط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال في وقت سابق إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا، التي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غربي العراق.

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وأثارت الإجراءات الأمريكية الأخيرة، عدة تساؤلات هامة مفادها: "ما سر التخبط الأمريكي في سوريا، ولماذا تريد العودة عسكريًا مرة أخرى؟".

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط في شرق سوريا، وجاء ذلك وفق وكالة اسوشيتد برس، نقلا عن مصادر.

ونقلت الوكالة عن مصادرها القولها، إن مثل هذه الخطوة من جانب الزعيم الأمريكي تثير عددًا من "الأسئلة القانونية الصعبة" حول ما إذا كان الجيش الأمريكي سيكون بوسعه ضرب القوات السورية أو الروسية أو غيرها في حالة وجود تهديد لحقول النفط؟".