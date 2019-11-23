زوران: “لاتقلقني الغيابات في الديربي”.. السلامي: “مستعدون لتحدِ الوداد”

أكد الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، أن فريقه جاهز للمباراة التي ستجمعه مساء اليوم السبت، بغريمه الرجاء، ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال زوران إنه يسعى إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، بالرغم من أن التعادل السلبي يكفيه لضمان التأهل إلى ربع النهائي، بعد تعادله ذهابا بهدف لمثله.

وعن الغيابات التي تعرفها صفوف الوداد، أكد المدرب الصربي أنها لا تقلقه في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة الفوز بالمواجهة، بالرغم من صعوبة المنافس، الذي اعتبره خصما لا يستهان به.

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أما جمال السلامي المدرب الجديد للرجاء، الذي تعاقد معه الفريق قبل أيام خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، أوضح أن تدريب الفريق الأخضر يجعله مستعدا لكل التحديات التي يجدها أمامه.

وأكد السلامي، أنه اشتغل على الجانبين الذهني والبدني للاعبيه، الذين باتوا على استعداد تام لمقارعة الوداد وحسم بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

يذكر أن مواجهة الذهاب التي كان الرجاء هو الطرف المستقبل فيها، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وهو ما يفرض على النسور الخضر الفوز أو التعادل بهدفين فما فوق، إن هم أرادوا مواصلة الرحلة في الكأس العربية، عكس الوداد الذي يكفيه التعادل دون أهداف، لتحقيق ذلك.