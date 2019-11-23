في أول ظهور مع الدميعي.. الاتحاد يستقبل برشيد وعينه على احراز أول هدف وتحقيق فوزه الأول

يستقبل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم السبت، ضيفه يوسفية برشيد، بملعب ابن بطوطة، وذلك في لقاء مؤجل عن الأسبوع الرابع من البطولة الاحترافية.

وتمثل مباراة اليوم، الظهور الأول لفارس البوغاز مع مدربه الجديد هشام الدميعي، الذي تعاقد معه الفريق قُبيل أيام، خلفا للجزائري نبيل نغيز.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق فوزه الأول في بطولة هذا الموسم، بعدما خاض النادي أربع مباريات تعادل في مناسبتين، ومني بالهزيمة مرتين، جعلته يقبع في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين،.

ويرغب اتحاد طنجة أيضا، في إحراز أول أهدافه، إذ لم يقو خط هجومه على زيارة شباك منافسيه لحد الآن، بينما اهتزت شباكه في خمس مناسبات.

أما الفريق الحريزي، فيحتل المركز الثالث عشر بمجموع 4 نقاط، جمعها أبناء الصديقي من فوز واحد، وتعادل، في حين خسر ثلاث مباريات، وسجل الخط الأمامي ليوسفية برشيد سبعة أهداف، ودخل مرماه 11 هدفا.