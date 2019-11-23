القنصلية الأمريكية تُحذر مواطنيها: تجنبوا محيط ملعب محمد الخامس

أطلقت القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء، تحذيرا لموظفيها وكافة المواطنين الأمريكيين، السياح منهم والمقيمين بالمغرب، تزامنًا مع مباراة الرجاء البيضاوي والوداد التي ستنعقد اليوم السبت بملعب محمد الخامس.

وقالت القنصلية الأمريكية في “تحذيرها” إن الفريقين الشعبيين سيتنازلان في مباراة لكرة القدم اليوم السبت، ومن المتوقع أنّ يحضر المباراة عدد غفير من الأنصار، إذ سيؤدي ذلك إلى ازدحام في حركة المرور وإغلاق الشوارع والمقاهي والمطاعم المجاورة لملعب محمد الخامس، كما من المتوقع أنّ تحدث تأخيرات كبيرة.

وذكر المصدر ذاته أنّه سبق لبعض عشاق هذه الفرق أن انخرطوا في “سلوكات جامحة”، ويتعلق الأمر بأحداث شغب، وأوصت القنصلية الأمريكية رعايها وموظفيها بتجنب المنطقة المحيطة بمركب محمد الخامس، وموقف ترام بجامعة الدول العربية، والطرق الفاصلة بينهما مساء السبت.

وعن الإجراءات الواجب اتخاذها، قالت السفارة إنه على موظفيها والمواطنين تجنب منطقة ملعب محمد الخامس ووضع هذا الحدث في عين الاعتبار عند التخطيط للسفر في جميع أنحاء المدينة.