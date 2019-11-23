دوري شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. الأشبال يكتفون بالتعادل ضد بوركينافاسو

حسم التعادل دون أهداف، اللقاء الأول للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ضد نظيره بوركينافاسو، اليوم السبت، في دوري شمال إفريقيا، الذي تنظمه تونس خلال الفترة ما بين 23 نونبر الجاري، إلى غاية فاتح دجنبر القادم، ويعرف مشاركة بالإضافة للأشبال الوطنية، والمنتخب البوركينابي، وتونس البلد المنظم، كل من الجزائر، ومصر.

ودخلت زكرياء عبوب مدرب الأشبال هذه المباراة بتشكيلة ضمت، أحمد الجمل في حراسة المرمى، ثم هيثم مناوت، وزكرياء الدريوش، وابراهيم شاهير، والمهدي موباريك، بالإضافة لحمزة بوسقل، ويوسف صريدي، وعمر العمراني، ثم عادل تاحيف، وياسين تامودي، ومحمد سبول.

ولم تقو العناصر الوطنية، على زيارة شباك المنتخب البوركينابي، طيلة شوطي المواجهة التي احتضنتها أرضية ملعب الكرم، لتنتهي كما بدأت بالتعادل السلبي.

ويواجه المنتخب الوطني في مباراته الثانية، منتخب مصر، الاثنين القادم، بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، قبل أن يصطدم بعد ذلك بيومين بالبلد المنظم تونس، ثم يختتم الدوري بملاقاة الجزائر يوم 1 دجنبر القادم.