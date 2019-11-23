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شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف عن الشخصية التي سيروج لها الإخوان بعد سقوط شعبية أردوغان والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
كشف الباحث السياسي، فهد ديباجي، عن الشخصية التي سيروج لها الإخوان بعد سقوط شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكتب ديباجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "بعد انكشاف حقيقته و إهتزاز وسقوط شعبية أردوغان".
ومضى" انتظروا الترويج لخليفة الإخوان الجديد مهاتير محمد باني نهضة الإخوان القادم".
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