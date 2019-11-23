اليمن.. صد هجوم حوثي في قعطبة بالضالع

السبت 23 نوفمبر 2019

صدت القوات المشتركة، هجوما للحوثيين شمال مدينة قعطبة، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.



وقال مصدر عسكري ميداني، إن مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة في جبهة باب غلق في وقت متأخر من مساء ليلة أمس.

وأكد أن القوات المشتركة تمكنت من كسر الهجوم عقب خوضها مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثي استمرت لأكثر من ساعة وأجبرتهم على التراجع إلى أماكن تمركزهم في هجار.

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ويأتي تجدد المواجهات بين القوات المشتركة ومسلحي جماعة الحوثي، في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي إرسال التعزيزات إلى جبهات الضالع.

وأكد شهود عيان، في مدينة دمت وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين تضم بطاريات راجمات صواريخ ومقاتلين خلال اليومين الماضيين.

وفي مديرية السبرة بمحافظة إب، أكد شهود عيان مشاهدة تعزيزات حوثية لمسلحين أفارقة على متن أطقم قدمت من معسكر اللواء 30 مدرع "الحمزة" الواقع بمنطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب في طريقهم إلى جبهات شمال الضالع.