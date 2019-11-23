شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
تسلمت المملكة اليوم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 ، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية اليوم.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وألقى سموه خلال الاجتماع كلمة شكر فيها اليابان على قيادة وإنجاح أعمال المجموعة خلال عام 2019، ورحّب سموه باستلام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020.
وأكد سموه أن المملكة أعدت برنامجاً شاملًا وطموحاً بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-.
يذكر أن سمو ولي العهد قد استعرض في كلمته خلال قمة أوساكا في اليابان يونيو الماضي نبذة عن برنامج رئاسة المملكة الذي يشمل أهم القضايا الملحّة والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في المستقبل، بالإضافة إلى صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية والحلول التي من شأنها التصدي لهذه التحديات لصالح شعوب الدول كافة، وذلك بالتعاون المشترك مع دول مجموعة العشرين.
وستطلق المملكة بداية رئاستها لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2019 الإعلان التفصيلي لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض، مما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
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