شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 من طالبان في عمليات عسكرية للقوات الخاصة شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في بيان صادر عن "فيلق العمليات الخاصة" إن القوات الخاصة نفذت الغارة في قرية "تالوكا" الواقعة في مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.
وإقليم قندوز واحد من الأقاليم المضطربة نسبيا في شمال أفغانستان.
وينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليم، وغالبا ما ينفذون أنشطة لها صلة بالإرهاب.
وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات ضد الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.
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