شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي يصل بغداد في زيارة غير معلنة والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي وصل إلى العراق اليوم السبت لزيارة القوات الأمريكية ومن المقرر أن يجتمع مع عبد المهدي. وزار بنس قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق حيث ترابط القوات الأمريكية. ولم يذكر المصدر العراقي أي تفاصيل أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس الأمريكي يصل بغداد في زيارة غير معلنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.