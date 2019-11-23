تحسباً لموجة سيول.. الحشد الشعبي ينشئ سدوداً وعبارات غرب الانبار

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الجهد الهندسي في اللواء ١٩ بالتعاون مع هندسة الحشد الشعبي باشر بإنشاء سدود وعبارات في مناطق غرب الانبار".

وأضاف أن "إنشاء السدود جاء كإجراءات احترازية لتحويل مسار السيول الجارفة والقادمة من سوريا والاردن نحو صحراء غرب الانبار وانقاذ الاسر في قرى (صواب ومكر الذيب)".

