تحسباً لموجة سيول.. الحشد الشعبي ينشئ سدوداً وعبارات غرب الانبار

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن إنشاء سدود وعبارات في مناطق غرب الأنبار تحسباً لقدوم موجة سيول من دول مجاورة.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الجهد الهندسي في اللواء ١٩ بالتعاون مع هندسة الحشد الشعبي باشر بإنشاء سدود وعبارات في مناطق غرب الانبار".
وأضاف أن "إنشاء السدود جاء كإجراءات احترازية لتحويل مسار السيول الجارفة والقادمة من سوريا والاردن نحو صحراء غرب الانبار وانقاذ الاسر في قرى (صواب ومكر الذيب)".
وأضاف أن "إنشاء السدود جاء كإجراءات احترازية لتحويل مسار السيول الجارفة والقادمة من سوريا والاردن نحو صحراء غرب الانبار وانقاذ الاسر في قرى (صواب ومكر الذيب)".
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