اتهمت كتلة سائرون النيابية، السبت، رئاسة مجلس النواب بـ "المماطلة"، في تحديد جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأضاف الساعدي، أن "هيئة رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية تأخير تحديد موعد لاستجواب رئيس الوزراء وهذا يزيد من استمرار قمع المتظاهرين ".
وأكد أن "كتلة سائرون والكتل المتضامنة معها لم يتساهلوا في تأخير استجواب رئيس الوزراء ولن نتراجع عن ذلك"، مبيناً أن "على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان يعلم ان تاخير استجواب رئيس الوزراء سيدعونا الى سلك الطرق الاخرى".
وأشار الساعدي، إلى أن "القوى السياسية وبقائها ليس اقدس من الدم العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر سائرون تتهم رئاسة البرلمان بـ'المماطلة' لتحديد جلسة استجواب عبد المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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