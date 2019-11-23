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سائرون تتهم رئاسة البرلمان بـ'المماطلة' لتحديد جلسة استجواب عبد المهدي

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اتهمت كتلة سائرون النيابية، السبت، رئاسة مجلس النواب بـ "المماطلة"، في تحديد جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال رئيس الكتلة صباح الساعدي في موتمر صحفي عقده بمجلس النواب بمشاركة اعضاء الكتلة وكتل اخرى وحضرته الخليج 365، إن "كتلة سائرون تقدمت بطلب لاستجواب رئيس الوزراء، لكن هيئة رئاسة مجلس النواب تماطل في تحديد موعدا للاستجواب"، مبيناً ان "استجواب رئيس الوزراء يتناول قتل واعتقال المتظاهرين".

وأضاف الساعدي، أن "هيئة رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية تأخير تحديد موعد لاستجواب رئيس الوزراء وهذا يزيد من استمرار قمع المتظاهرين ".

وأكد أن "كتلة سائرون والكتل المتضامنة معها لم يتساهلوا في تأخير استجواب رئيس الوزراء ولن نتراجع عن ذلك"، مبيناً أن "على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان يعلم ان تاخير استجواب رئيس الوزراء سيدعونا الى سلك الطرق الاخرى".

وأشار الساعدي، إلى أن "القوى السياسية وبقائها ليس اقدس من الدم العراقي".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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