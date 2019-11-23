البرلمان يؤجل انعقاد جلسته للاثنين المقبل

أفاد مصدر برلماني، السبت، بتأجيل انعقاد جلسته الى يوم الاثنين المُقبل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب، قرر تأجيل انعقاد جلسته المقررة، اليوم السبت، الى يوم الاثنين المُقبل".
يشار الى أن المجلس قرر تأجيل جلسته المقرر عقدها اليوم السبت، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما أعلن تحالف القوى تعليق عضويته لجلسات البرلمان بإستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة.
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