أعلن تحالف القوى، السبت، عن تعليق عضويتهم لجلسات البرلمان بإستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة. وقال عضو التحالف غيداء كمبش في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب برفقة اعضاء بالتحالف وحضرته الخليج 365، إن "كتلة تحالف القوى تعلن تعليق عضويتها لجلسات البرلمان بإستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة التي تتضمن القوانين والقرارات الاصلاحية وعدم اعتماد اسلوب الانتقائية في تقديم القواني".



وأضافت، أن "عدم التزام الحكومة بالايفاء بتعهداتها في عودة النازحين خارج وداخل البلد الى مناطقهم، واستمرارها في التدقيق والتصاريح الأمنية والتعسف بحق المواطنين وتعقيدات لامبرر لها وشرعنة للفساد والابتزاز".

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