ارسلت اللجنة القانونية النيابية، السبت، مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الى جهات عدة بينها وزارة التعهليم العالي والبحث العلمي لابداء ملاحظاتها عنه. وفيما يلي نسخة من الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. البرلمان يرسل مشروع قانون الانتخابات لجهات عدة لابداء الملاحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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