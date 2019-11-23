حزب ميركل يرفض التصويت على مرشحه لمنصب المستشار

رفض الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط) الذي تنحدر منه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، إجراء تصويت مباشر من قبل الأعضاء على مرشح الحزب لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وجاء تصويت أغلب المندوبين ضد طلبات في هذا الشأن خلال المؤتمر العام للحزب المنعقد في مدينة لايبتسيج، شرق البلاد.

وكان قد أعلن وفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة فورسا لقياس اتجاهات الرأي العام "خاصة"، أن الحزب خسر، أصوات 2.6 مليون ناخب، أي 21% من قاعدته منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في سبتمبر/أيلول 2017.

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وأشار الاستطلاع إلى أن 12.4 مليون ناخب صوتوا للحزب الديمقراطي المسيحي في انتخابات 2017.. والآن، تبلغ القاعدة الانتخابية للحزب 9.8 مليون ناخب فقط، أي أنه خسر خلال العامين الماضيين 2.6 مليون ناخب، ما يعادل 21% من قاعدته الانتخابية، وفق ما نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية "خاصة" عن الاستطلاع، اليوم الجمعة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض الحزب الديمقراطي المسيحي لهزة كبيرة بعد تلقيه خسارة قاسية في الانتخابات المحلية في ولاية تورينغن (وسط)، حيث حصد ٢١.٨% من الأصوات محتلا المرتبة الثالثة خلف حزب اليسار بـ31%، وحزب البديل لأجل ألمانيا بـ23%.

ووجه قيادات الحزب، وأبرزهم فيردرش ميرتس انتقادات لاذعة لميركل، ورئيسة الحزب الحالية إنغريت كرامب كارنباور، متهمين ميركل وكارنباور بـ"التسبب في الوضع السيئ الذي وصل إليه الحزب".

وفي الأشهر الأخيرة، تعرض الائتلاف الحاكم الذي تقوده ميركل إلى هزات سياسية عنيفة، في ضوء الخلافات بين طرفيه حول عدة قضايا أبرزها قضايا المناخ والرقمنة وميزانية الدفاع، ثم تعرض الاشتراكي الديمقراطي لهزيمة كبيرة في الانتخابات الأوروبية في مايو/أيار الماضي أدت لاستقالة زعيمته أندريا ناليس، وبقائه حتى اليوم بدون قيادة منتخبة.