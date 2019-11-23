وزير خارجية #الصين: #أمريكا هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الصيني وانغ يي

قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني اليوم السبت إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم.

وأضاف أن السياسيين الأمريكيين يشوهون سمعة الصين في العالم دون تقديم أدلة ويستخدمون أدوات السياسة التي تملكها الدولة للحد من المصالح المشروعة للشركات الصينية.

وذكرت وزارة الخارجية أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع وزير الخارجية الهولندي خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول العشرين في اليابان.