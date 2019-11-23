القيادة المركزية الأمريكية: العمليات ضد داعش ستتصاعد في الأيام المقبلة

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الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في أفغانستان يوم 9 سبتمبر 2019 قال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت إن هناك 500 جندي أمريكي في شرق سوريا مضيفا أنه يتوقع تصاعد العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الأيام والأسابيع المقبلة. أدلى ماكنزي بتصريحاته على هامش مؤتمر المنامة للحوار في البحرين.

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