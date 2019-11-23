عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب الرئيس الأمريكى يصل إلى بغداد فى زيارة مفاجئة

السبت 23 نوفمبر 2019

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى العاصمة العراقية بغداد بشكل مفاجئ، وفقًا لما أوردته وكالة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل.



والزيارة هي الأولى من نوعها لبنس، والأولى لمسئول أمريكي منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر عام 2018 لساعات فقط.

ومن المقرر أن يزور بنس القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.

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تأتى زيارة بنس بالتزامن مع المظاهرات التى تجوب المدن العراقية، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، واستمرار التدخل الإيرانى فى الشأن العراقى.

وكان بنس قد ضغط على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الأسبوع الجارى لدعم الجماعات المحلية التي تمثل الأقليات العراقية، وخاصة المسيحيين.

وأفاد تقرير الوكالة الذي صدر هذا الأسبوع، فى سياق تخفيضات الموظفين، بأن الإشراف على المجموعات المحلية يمثل تحديًا كبيرًا بالنظر إلى أن المساعدات للمنظمات المحلية تتطلب مشاركة متزايدة.

وأوضحت مجلة واشنطن اجزامنير، أن مؤسسة خيرية صغيرة واحدة حصلت مؤخرًا على منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتخدم في المقام الأول المسيحيين العراقيين، لا يوجد بها موظفون يعملون بدوام كامل وليست لديهم خبرة بالمنح الحكومية.

ويولي بنس الأقليات أهمية في أجندته منذ تعيينه نائبًا للرئيس.