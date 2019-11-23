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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية خارج مصر السبت 23 نوفمبر 2019 خضع الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، لعملية جراحية في الفك، استغرقت 5 ساعات متواصلة بأحد المراكز العالمية الصحية خارج مصر.

ونشر هنيدي، صورة عبر حسابه الرسمي على“فيسبوك“، اليوم السبت، قبل دخوله غرفة العمليات معلقًا عليها: ”الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة الحمد لله قمنا بالسلامة“.

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